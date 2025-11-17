Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали строительства третьего энергоблока БелАЭС в Островце, сообщила пресс-служба президента.
Так, белорусский лидер сказал о диалоге с Россией по строительству новой АЭС.
При этом Лукашенко сказал о достигнутой договоренности с «Росатомом» насчет того, что будет построен третий энергоблок на БелАЭС и продолжиться диалог по строительству второй атомной станции — на востоке Беларуси. Также он добавил, что новая АЭС в Беларуси может быть полезна для России.
— Если мы построим на юго-востоке Беларуси вторую атомную станцию… Может, это надо будет и юго-западу России. Всякое может быть, — заметил он.
А, раскрывая детали строительства третьего энергоблока БелАЭС, Александр Лукашенко сообщил, что белорусская сторона сама готова на 85−90% построить станцию, отдав российской стороне — инжиниринг и реактор.
— Основные эти элементы мы возьмем у России, все остальное мы умеем делать. Нас россияне научили при строительстве этой первой станции, — констатировал глава Беларуси.
Отдельно Лукашенко обратил внимание на компетенции белорусских специалистов, которые помогают россиянам в строительстве атомных станций за рубежом. Так, белорусы привлечены на строительство АЭС в Венгрии и Египте.
— В России сегодня дефицит кадров, как и у нас. Но у нас есть эти специалисты, и вот три тысячи работают с вашими ребятами на объектах. Это вы нам технологии передали и научили нас этому, — заключил белорусский президент.
Напомним, ранее Лукашенко сказал Путину, что АЭС на востоке Беларуси может обеспечить электроэнергией новые регионы России.
Еще несколькими днями ранее Александр Лукашенко собрал совещание, где обсудили строительство второй АЭС в Беларуси. По его итогам сообщалось, что третий энергоблок будет построен на Белорусской АЭС в Островце.
Также белорусский президент сказал, отчего сейчас «визжат и верещат» литовцы.