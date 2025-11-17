В Башкирии за пять лет сократилось число погибших при пожарах

Как отметил глава правительства Андрей Назаров, проблема все равно остается актуальной, так как с начала года жертвами огня стали 173 человека. С наступлением зимнего сезона возрастает риск возникновения пожаров из-за повышенной нагрузки на электрические сети, а также при эксплуатации печей и газового оборудования.