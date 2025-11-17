В Башкирии за пять лет сократилось число погибших при пожарах

В Башкирии за последние пять лет количество погибших при возгораниях уменьшилось на 24%. Об этом стало известно на заседании правительства РБ.
Как отметил глава правительства Андрей Назаров, проблема все равно остается актуальной, так как с начала года жертвами огня стали 173 человека. С наступлением зимнего сезона возрастает риск возникновения пожаров из-за повышенной нагрузки на электрические сети, а также при эксплуатации печей и газового оборудования.
Андрей Назаров подчеркнул, что серьезные происшествия часто случаются не только по техническим причинам, но и из-за невнимательности людей. Он заявил о готовности властей предпринимать все необходимые меры, но призвал граждан самостоятельно соблюдать правила безопасности: проверять электропроводку, своевременно очищать дымоходы, приобретать огнетушители и избегать перегрузки электросетей.
Премьер-министр дал поручение местным администрациям и профильным ведомствам активизировать профилактическую работу, организовать целенаправленную агитацию и усилить наблюдение за состоянием жилых зданий. В текущем году в республике уже распределили более 40 тысяч автономных дымовых извещателей, и эту практику планируется продолжить.
