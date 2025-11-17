Два новых клона: На Кубани родились телята Милка и Искорка

В Краснодарском крае появились на свет два клонированных теленка — Милка и Искорка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГК «Прогресс агро».
Уточняется, что при попытках клонирования часто наблюдается крупноплодие, но в данном случае один их телят родился с нормальным весом, что стало значимым достижением для ученых.
Несмотря на то, что Милка и Искорка являются полными генетическими копиями первой клонированной особи по кличке Звездочка, перед специалистами стояла задача минимизировать их вес при рождении. Благодаря корректировке эмбрионального развития удалось добиться показателей в 32,5 и 56 кг.
Руководитель лаборатории «Альтраген», сотрудник МГУ Сергей Яковенко отметил, что крупноплодие является одной из наиболее распространенных проблем при клонировании. Ученые продолжают исследования, чтобы понять причины этого явления и найти способы его предотвращения.