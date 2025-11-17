Омичей предупредили об изменениях графика выплат пенсий в декабре

Как рассказал Котяков ТАСС, в декабре российские пенсионеры, в том числе и омичи, получат две пенсии: декабрьскую и январскую. При этом сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году, так как на эти новогодние праздники россияне отдыхают целых 12 дней.