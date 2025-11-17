Ричмонд
Омичей предупредили об изменениях графика выплат пенсий в декабре

Он изменится из-за длинных выходных.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об изменениях в графике начисления пенсий в декабре и январе. Они связаны с длинными выходными.

Как рассказал Котяков ТАСС, в декабре российские пенсионеры, в том числе и омичи, получат две пенсии: декабрьскую и январскую. При этом сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году, так как на эти новогодние праздники россияне отдыхают целых 12 дней.

Конкретные сроки получения будут зависеть от способа: наличного или безналичного. На банковские карты пенсионеров январская пенсия поступит уже в декабре. Почтальоны же начнут разносить пенсии с 3 января.

Кроме того, глава Минтруда напомнил, что в 2026 году страховые пенсии проиндексируют один раз — 1 января. Индексация составит 7,6%.

