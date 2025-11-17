В Чердынском краеведческом музее в Прикамье провели акцию «Ночь искусств»

Акция «Ночь искусств» прошла в Чердынском краеведческом музее Пермского края. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Чердынского муниципального округа.
В этом году девизом акции стало «В единстве культур — сила народа». Центральной темой мероприятия в музее стала история Московской государственной филармонии, которая в 1941 году была эвакуирована в город Чердынь.
Посетителям рассказали о деятельности концертной бригады филармонии, которая с августа 1941 года ездила с гастролями по Молотовской области (одно из старых названий Пермского края). Гостей провели по выставке «Как солдат с фронта возвращался», раскрывшей жизнь муниципалитета в военные годы. Также на импровизированной сцене для зрителей выступали «артисты Московской государственной филармонии» с творческими номерами.
