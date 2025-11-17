В Чердынском краеведческом музее в Прикамье провели акцию «Ночь искусств»

Посетителям рассказали о деятельности концертной бригады филармонии, которая с августа 1941 года ездила с гастролями по Молотовской области (одно из старых названий Пермского края). Гостей провели по выставке «Как солдат с фронта возвращался», раскрывшей жизнь муниципалитета в военные годы. Также на импровизированной сцене для зрителей выступали «артисты Московской государственной филармонии» с творческими номерами.