В Чердынском краеведческом музее в Прикамье провели акцию «Ночь искусств»

Гостям рассказали о концертной бригаде, ездившей на фронт.

Акция «Ночь искусств» прошла в Чердынском краеведческом музее Пермского края. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Чердынского муниципального округа.

В этом году девизом акции стало «В единстве культур — сила народа». Центральной темой мероприятия в музее стала история Московской государственной филармонии, которая в 1941 году была эвакуирована в город Чердынь.

Посетителям рассказали о деятельности концертной бригады филармонии, которая с августа 1941 года ездила с гастролями по Молотовской области (одно из старых названий Пермского края). Гостей провели по выставке «Как солдат с фронта возвращался», раскрывшей жизнь муниципалитета в военные годы. Также на импровизированной сцене для зрителей выступали «артисты Московской государственной филармонии» с творческими номерами.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.