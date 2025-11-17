Школьники Абакана и Черногорска посетили Хакасский политехнический колледж

Экскурсия для школьников из Абакана и Черногорска прошла в Хакасском политехническом колледже. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Хакасии.
Участниками экскурсии стали 120 учащихся 7−9-х классов. На 12 различных площадках, посвященных различным компетенциям, ребята смогли примерить на себя роли будущих специалистов. Среди них были IT-направления, технические и производственные специальности, а также гуманитарные и офисные профессии.
«За 90 минут каждой профессиональной пробы школьники не только получили яркие впечатления и знакомство с колледжем, но и приобрели свой первый ценный практический опыт работы в конкретных профессиональных сферах. Это по-настоящему важный шаг к осознанному выбору будущей профессии», — отметили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Хакасии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.