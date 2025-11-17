«Невротические переживания — это когда человек за все хватается». Белорусский психотерапевт назвал признаки невроза

Основные характеристики пациента с неврозом на YouTube-канале «Медицинского вестника» назвал врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Ерёма.
По его словам, если к нему на прием пришел человек и «фон» у него тяжелый, нагруженный, там есть усталость, напряжение, разочарование, бессилие, неопределенность, то это все признаки невроза.
«В этом случае я понимаю, что это мой пациент», — отметил психотерапевт.
Адрей Ерёма отметил, что если же на прием приходит человек и говорит ясно, жалобы формулирует четко, то в этом случае это, скорее всего, не его пациент. За этим поведением нет невротических переживаний.
«Невротические переживания характеризует тот факт, что человек за все хватается, нет конкретики. Такие люди дезоринтированы или не могут сконцентрироваться, чтобы сказать, где ему больно и где ни так», — отметил психотерапевт.
По его словам, если пациент за все хвататься, у него масса жалоб, — это и есть невроз.
«Такие пациенты не могут сформулировать проблему № 1 для себя. Они не могут выделить для себя проблему, с чем она связана, когда началась, какое событие запустило тревогу или уныние, депрессивное состояние», — отметил врач-психотерапевт.
Андрей Ерёма отметил, что большинство пациентов с синдромом раздраженного кишечника (об этом заболевании подробнее здесь) — это пациенты с невротическими переживаниями, которым нужна помощь психотерапевта.
Кстати, директор минского РНПЦ психического здоровья Юлия Каминская сказала, что болезни от нервов за исключением инфекционных заболеваний.
