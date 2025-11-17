Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах

Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. Глава федерации, в частности, доложил об акции «Профсоюзы России — Za СВОих», которую организовали профсоюзы России. По его словам, она направлена на оказание противоосколочной защиты для тех, кто сегодня выполняет свой профессиональный долг в оперативных службах, работает на приграничных территориях, участвует в посевной, уборочной работах.