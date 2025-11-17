МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которая ведется в непростых и опасных условиях.
Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. Глава федерации, в частности, доложил об акции «Профсоюзы России — Za СВОих», которую организовали профсоюзы России. По его словам, она направлена на оказание противоосколочной защиты для тех, кто сегодня выполняет свой профессиональный долг в оперативных службах, работает на приграничных территориях, участвует в посевной, уборочной работах.
«То есть продолжают работать в непростых, скажем так, опасных условиях», — отреагировал Путин.
Черногаев при этом подчеркнул, что федерация стремится обеспечить безопасность членов профсоюза.
«Абсолютно так, да. Но мы стараемся все-таки обеспечить защиту наших членов профсоюза», — ответил он.