Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах

Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах в непростых условиях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил работу профсоюзов в приграничных регионах, которая ведется в непростых и опасных условиях.

Глава государства в понедельник провел встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. Глава федерации, в частности, доложил об акции «Профсоюзы России — Za СВОих», которую организовали профсоюзы России. По его словам, она направлена на оказание противоосколочной защиты для тех, кто сегодня выполняет свой профессиональный долг в оперативных службах, работает на приграничных территориях, участвует в посевной, уборочной работах.

«То есть продолжают работать в непростых, скажем так, опасных условиях», — отреагировал Путин.

Черногаев при этом подчеркнул, что федерация стремится обеспечить безопасность членов профсоюза.

«Абсолютно так, да. Но мы стараемся все-таки обеспечить защиту наших членов профсоюза», — ответил он.