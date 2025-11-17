Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Приморья испытала удачу и выиграла в лотерею 10 миллионов рублей

Жительница Приморья купила за 120 рублей билет и выиграла в лотерею 10 миллионов.

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жительница Приморского края проснулась и решила, что стоит испытать удачу, купила за 120 рублей билет и выиграла в лотерею «Цветные шары» 10 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи» — бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

«Жительница Приморского края Ольга купила за 120 рублей билет онлайн-лотереи “Цветные шары” и стала мультимиллионершей, выиграв первый в истории этой лотереи суперприз 10 миллионов рублей», — рассказали в компании.

Там привели слова победительницы, которая и раньше участвовала в розыгрышах и выигрывала крупные суммы. «Максимальный выигрыш у меня был 75 тысяч рублей», — поделилась Ольга.

В этот раз женщина решила сыграть в лотерею «Цветные шары»: «В последнее время мне нравится именно эта лотерея, там много вариантов дополнительных игр для победы. Утром проснулась и захотела испытать удачу».

«Когда я выбрала билет, поставила на зеленый цвет, потом через пару минут взяла еще один. Я кинула кубик и поставила дополнительное число 2. В итоге один билет принес 450 рублей, а другой — 10 миллионов рублей», — рассказала победительница.

«Шок был сильный, конечно. Мне казалось, что я сплю», — поделилась эмоциями от выигрыша Ольга.

«Очень много всего хочется, но из самого перспективного — это недвижимость и путешествие», — рассказала женщина о своих планах на выигрыш.