Волшебный неоновый шалфей озарил парк Галицкого в Краснодаре

Эта идея пришлась по душе краснодарцам и гостям города — фиолетовое сияние создает атмосферу уюта и мистики, превращая парк в уникальную фотозону. Многоярусное расположение шалфея усиливает эффект и привлекает множество посетителей, желающих сделать яркие снимки и насладиться необычным зрелищем. Искусственный шалфей будет радовать горожан до весны, напоминая, что даже в холодные месяцы Краснодар может быть наполнен цветами.