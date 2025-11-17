Ричмонд
Волшебный неоновый шалфей озарил парк Галицкого в Краснодаре

В парке Галицкого в Краснодаре вновь «расцвел» неоновый шалфей — искусственная светящаяся инсталляция, которая уже много лет подряд превращает зимние вечера в сказку.

Источник: Новая Кубань

Днем эти необычные кусты выглядят как настоящие растения, а с наступлением темноты парк озаряется волшебным фиолетовым светом.

Эта идея пришлась по душе краснодарцам и гостям города — фиолетовое сияние создает атмосферу уюта и мистики, превращая парк в уникальную фотозону. Многоярусное расположение шалфея усиливает эффект и привлекает множество посетителей, желающих сделать яркие снимки и насладиться необычным зрелищем. Искусственный шалфей будет радовать горожан до весны, напоминая, что даже в холодные месяцы Краснодар может быть наполнен цветами.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в парке Галицкого начался монтаж нового объекта «Мать-Земля».