Калининградцам напомнили, что надо сделать при смене номера телефона

Первым делом — сообщите новый номер в банк. Это критично: коды подтверждения и уведомления о списаниях могут уйти новому владельцу старой сим-карты. Отсюда один шаг до чужих кредитов и снятия ваших средств.
Дальше — спокойный обход всех ключевых сервисов. Обновите номер на «Госуслугах», в почте, соцсетях, мессенджерах, облачных хранилищах, маркетплейсах, страховых и налоговых кабинетах. Начинайте с тех, где есть финансы.
Там, где можно, переходите с SMS-подтверждений на более защищённые варианты — авторизаторы или аппаратные ключи. Это сильно снижает риск захвата аккаунтов при утере номера.
Не забудьте про способы восстановления доступа. Проверьте резервную почту, запасной номер, отключите старые варианты восстановления. Пройдитесь по подпискам и автоплатежам, чтобы ничего не улетело на старый аккаунт.
Полезно завершить все активные сессии, поменять пароли и глянуть историю входов — вдруг там что-то подозрительное. Если номер использовался в работе или для доступа к госресурсам, обновите данные официально.
Если номер уже попал третьим лицам, действуйте быстро: блокируйте операции в банке, связывайтесь с оператором, меняйте пароли и методы восстановления. При явных признаках мошенничества — обращайтесь в полицию.
Эксперты советуют держать разные пароли для разных сервисов, использовать менеджер паролей и не светить номер в открытом доступе без необходимости. Эти простые шаги помогут избежать проблем и сохранить контроль над своими данными и финансами.