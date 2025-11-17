Калининградцам напомнили, что надо сделать при смене номера телефона

Смена мобильного номера может неожиданно обернуться большой головной болью: вместе с сим-картой уходит доступ к банковским операциям, госуслугам, почте и личным кабинетам. Эксперт по кибербезопасности Сергей Золотухин объяснил, какие шаги нужно сделать сразу, чтобы не подарить свои данные и деньги мошенникам.