В Волгограде простятся с известным тренером по водному поло Александром Свиридовым

Александр Свиридов родился в Воронеже, сначала выступал за юношескую команду этого города, в 1974 году — за московское «Динамо», а с 1975 года он играл за волгоградский «Спартак», где с 1979 по 1983 годы был капитаном команды. Под его руководством клуб добился впечатляющих побед, включая триумф на Спартакиаде народов РСФСР и семь чемпионских титулов РСФСР.