В Ульяновской области завершился цикл интеллектуальных игр «АгроКвиз»

Цикл интеллектуальных игр для образовательных организаций «АгроКвиз» прошел в Ульяновской области в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.
«АгроКвиз» — это интерактивный формат знакомства учащихся с аграрной отраслью, ее современными технологиями и перспективами развития. Игра позволяет в увлекательной форме расширить знания о сельском хозяйстве.
В этот раз игра объединила 18 школ, центров детского творчества, техникумов региона. Больше всего игровых сессий было проведено в Инзенском и Барышском районах.
По итогам серии игр были определены пять победителей, представивших Новоспасский технологический техникум из поселка Жадовка, Большекандаратскую школу имени И. К. Морозова, Инзенскую школу № 2 и школы из поселков Жадовка и Старотимошкино. Команды получат наборы с брендовой продукцией.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.