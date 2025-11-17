Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области завершился цикл интеллектуальных игр «АгроКвиз»

Это занятие помогает расширить знания о сельском хозяйстве.

Цикл интеллектуальных игр для образовательных организаций «АгроКвиз» прошел в Ульяновской области в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.

«АгроКвиз» — это интерактивный формат знакомства учащихся с аграрной отраслью, ее современными технологиями и перспективами развития. Игра позволяет в увлекательной форме расширить знания о сельском хозяйстве.

В этот раз игра объединила 18 школ, центров детского творчества, техникумов региона. Больше всего игровых сессий было проведено в Инзенском и Барышском районах.

По итогам серии игр были определены пять победителей, представивших Новоспасский технологический техникум из поселка Жадовка, Большекандаратскую школу имени И. К. Морозова, Инзенскую школу № 2 и школы из поселков Жадовка и Старотимошкино. Команды получат наборы с брендовой продукцией.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.