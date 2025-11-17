Ричмонд
Новая партия вагонов метро отправлена из РФ в Минск

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Российский завод «Метровагонмаш» (входит в «Трансмашхолдинг») отправил новую партию вагонов метро «Минск-2024» для подземки белорусской столицы, сообщает «Трансмашхолдинг».

Источник: Sputnik.by

На этот раз в Минск отправлены два пятивагонных состава.

«Еще два аналогичных состава будут переданы заказчику до конца текущего года», — говорится в сообщении.

Речь идет о поставках по контракту, который был подписан в феврале нынешнего года. По нему в целом будут закуплены 20 вагонов метро. Ранее, в 2023 году, был заключен контракт на поставку семи четырехвагонных составов этого же производителя.

Новые российские составы «Минск-2024» курсировали только по зеленой («Зеленолужской») линии, а теперь их планируют использовать на красной («Автозаводской») ветке.

«Поезда поступят в электродепо “Могилевское”, — уточнили Sputnik в пресс-службе метро.

Эти новые поезда заменят устаревшие модели вагонов. В «Минск-2024» оборудованы широкие дверные проемы (1400 мм). Пассажиры могут передвигаться из вагона в вагон прямо во время движения.

В вагонах есть система микроклимата с обеззараживанием воздуха, а также видеонаблюдение и USB-разъемы для зарядки различных устройств. В головных вагонах есть места для инвалидов и детских колясок.

Ранее в Минск были поставлены 28 современных вагонов «Минск-2024», которые выпущены на «Метровагонмаше». Они курсируют с конца прошлого года на «Зеленолужской» линии.

В минском метро также продолжают использовать поезда Stadler. Однако новые составы этого производителя больше не поставляются из-за санкций недружественных стран.