59 новых автобусов получила Нижегородская область

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 59 новых автобусов для предприятий общественного транспорта Нижегородской области. Об этом сообщили в соцсетях компании. Поставка состоялась за прошедшую неделю в рамках программ льготного лизинга, реализуемых Минпромторгом России, и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В общую партию вошли 56 автобусов ПАЗ 320415−04, два автобуса ПАЗ 320415−14 и один ГАЗ А65R35. Из них 33 единицы техники были закуплены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а оставшиеся 26 — по программе льготного лизинга Минпромторга России.
Всего за неделю ГТЛК передала в лизинг 337 новых автобусов для 12 российских регионов, причем скидка на общественный транспорт по программе Минпромторга в 2025 году увеличена с 10% до 40%. В текущем году на обновление парков в рамках программы планируется направить до 15 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что для двух автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде нашли перевозчиков.