Демонтаж старых трамвайных путей завершен на 90% на Зеленском съезде

Трамвайный маршрут № 11 планируют запустить в следующем году.

Источник: Комсомольская правда

Демонтаж старых трамвайных путей завершен на 90% на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в ООО «Экологические проекты».

На данный момент на Зеленском съезде ведутся работы по раскладке и креплению рельсошпальной решетки. Завершить строительно-монтажные работы должны до конца 2025 года.

Что касается трамвайного маршрута № 11, он функционирует лишь в туристический сезон с весны по осень. В текущем сезоне его запускать не планируют.

Напомним, ранее стало известно, что временную дорогу на улице Родионова откроют во второй половине ноября.