Более 15 тысяч человек посетили ИТ-форум «Цифровые решения»

«ИТ-отрасль стремительно растет, как в количестве трудоустроенных кадров, так и в количестве сервисов и услуг, доступных россиянам в пару кликов. На сегодняшний день мы обладаем собственным национальным мессенджером и глобальным поисковиком, крупнейшими онлайн-маркетплейсами, продвинутым софтом для офисных и промышленных задач, базовыми станциями связи и системами информационной защиты, обеспечивающими безопасность данных государства, бизнеса и отдельных граждан. Наши результаты подтверждают: цифровизация ценна не сама по себе, а тем, насколько эффективно она решает реальные проблемы и делает жизнь человека лучше и проще. Это понимание учитывается нами при разработке и внедрении ИТ-продуктов как на федеральном, так и на региональном уровнях», — заявил Дмитрий Григоренко.