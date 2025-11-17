Более 15 тысяч человек посетили ИТ-форум «Цифровые решения»

Свыше 15 тыс. человек посетили ИТ-форум «Цифровые решения», который прошел с 12 по 15 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
На более чем 100 сессиях выступили около 700 спикеров. Открывая деловую программу, премьер‑министр Михаил Мишустин привел ключевые показатели отрасли: вклад аккредитованных ИТ‑компаний в ВВП страны достиг 6%, а компаний‑разработчиков — 2,4%. Глава правительства также отметил, что за последние пять лет темп роста этой индустрии практически удвоился.
В первый день состоялась церемония награждения победителей национальной премии «Цифровые решения». Среди лучших — передовое офисное ПО, высокоточный ИИ для диагностики патологий в мозге новорожденных, отечественные базовые станции связи, а также типовое решение по информационной безопасности для работы с биометрией. Награды вручил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
«ИТ-отрасль стремительно растет, как в количестве трудоустроенных кадров, так и в количестве сервисов и услуг, доступных россиянам в пару кликов. На сегодняшний день мы обладаем собственным национальным мессенджером и глобальным поисковиком, крупнейшими онлайн-маркетплейсами, продвинутым софтом для офисных и промышленных задач, базовыми станциями связи и системами информационной защиты, обеспечивающими безопасность данных государства, бизнеса и отдельных граждан. Наши результаты подтверждают: цифровизация ценна не сама по себе, а тем, насколько эффективно она решает реальные проблемы и делает жизнь человека лучше и проще. Это понимание учитывается нами при разработке и внедрении ИТ-продуктов как на федеральном, так и на региональном уровнях», — заявил Дмитрий Григоренко.
Второй день форума был посвящен вопросам бизнеса. Эксперты обсудили распределение ответственности за развитие и внедрение технологий между ИТ‑отраслью и государством, защиту данных пользователей и корпораций в эпоху искусственного интеллекта и больших данных, а также целесообразность внедрения ИИ в рабочие и повседневные процессы. Дмитрий Григоренко особо подчеркнул, что внедрение нейросетей должно быть оправданным и приносить измеримый результат.
Пленарная сессия 14 ноября была посвящена цифровой трансформации регионов. Представители региональных властей подчеркнули, что по всей стране уже ведется активная разработка и внедрение передовых решений — от сервисов доставки еды с помощью беспилотников до программ повышения квалификации учителей информатики в сфере ИИ. Были обозначены дальнейшие направления работы, включая создание региональных центров обработки данных (ЦОДов), а также переход к онлайн-отчетности на базе отечественных систем. В завершение сессии глава Минцифры России наградил регионы за лучшие цифровые практики.
Последний день форума, 15 ноября, стал днем пользователей. Сессии и дискуссии затронули вопросы повышения доверия к искусственному интеллекту, влияние креативной экономики на развитие инноваций и формирование национальной идентичности. Кроме того, на этих мероприятиях внимание было уделено синергии бизнеса и государства в борьбе с кибермошенниками.
Все четыре дня на полях форума работала выставка, объединившая лучшие цифровые решения от 29 ведущих ИТ-компаний страны. Площадь экспозиции составила более 2 тыс. кв. м. Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев и другие посетители выставки ознакомились с передовыми разработками в сфере кибербезопасности, протестировали ИИ-агентов и интернет-стандарт 5G на базе отечественной станции сотовой связи, прогулялись по виртуальным улицам цифрового двойника Москвы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.