Волгоградский суд лишил отца погибшего воина СВО пособия

На суде было установлено, что родной отец Сергея Ч. не выполнял родительские обязанности — материальную помощь не оказывал, алименты не платил. Кроме того, он более двадцати лет даже не общался с сыном. Фактически воспитанием юноши занимался его отчим. Это было подтверждено решением Майкопского городского суда Адыгеи.