Ремонтные работы на полмесяца: в Челябинске временно изменятся маршруты двух автобусов

Автобусы в Челябинске изменят маршруты из-за строительных работ на Чистопольской.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске с 17 ноября по 6 декабря изменятся маршруты автобусов № 61 и № 483. Причина — закрытие участка улицы Чистопольской от спорткомплекса «Сигнал» до Новороссийской для проведения строительных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в мэрии Челябинска.

— В связи с проведением строительных работ на инженерных сетях с 18 часов 17 ноября до 8 часов 6 декабря закрыто движение транспорта по Чистопольской от дома № 27 (спорткомплекс «Сигнал») до пересечения с улицей Новороссийской, — уточнили в городской администрации.

Автобусы направят по следующим маршрутам:

№ 61. Чистопольская — Новороссийская — Дербентская — Василевского — Сухомесово.

№ 483. Парк Гагарина — Новороссийская — Дербентская — Василевского — Старокамышинск.

Пассажиров будут принимать на временных остановках у домов № 46 и № 49 на Дербентской, а также у спорткомплекса «Сигнал». На маршруты автобусов № 19, 58 и 81 ограничения не распространяются — они продолжат работать по обычным схемам.