Эрмитаж повышает стоимость входных билетов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Базовая стоимость входных билетов в Главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа и Главный штаб увеличится с 1 декабря 2025 года и составит 700 рублей, сообщил музей.
«С 1 декабря базовая стоимость билета в Эрмитаж составит 700 рублей и будет сопоставима с ценами в крупных российских музеях. Цена 500 рублей остается для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам», — говорится в сообщении.
В частности, с 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года по вторникам, пятницам и субботам стоимость входного билета на вечерние сеансы в 17.00, 17.30 и 18.00 в Главный музейный комплекс и Главный штаб составит 500 рублей.
Сообщается, что доходы от билетов направлены на: совершенствование инфраструктуры и в первую очередь систем безопасности, создание комфортной среды для экспонатов и посетителей, бесплатные благотворительные экскурсии и инклюзивные программы.
Музей также сообщил, что сохраняются социальные программы. В настоящее время около 25% посетителей приходят в музей бесплатно, 10% — по льготным билетам. Музей напомнил, что восемь дней в году вход в Эрмитаж — бесплатный для всех; каждый четверг вход — бесплатный для посетителей до 18 лет, студентов, пенсионеров и ряда других категорий; каждый день вход бесплатный для детей до 14 лет, многодетных семей, участников СВО и членов их семей и ряда других категорий; каждый день вход в Главный штаб — бесплатный для детей до 18 лет, пенсионеров, курсантов, военнослужащих-призывников и некоторых других категорий. Сохраняется льготная цена билетов по «Пушкинской карте» и карте «Серебряный возраст» (для пенсионеров). Посещение всех выставок входит в цену входного билета.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей порядка 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В ее составе — живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки и нумизматический материал.