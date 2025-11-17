В Челябинске ввели скидки на покупку квартир для участников СВО

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По данным пресс-службы, скидку могут получить мужчины, подписавшие контракт с Минобороны в период с 1 ноября по 25 декабря 2025 года.
В мэрии подчеркнули, что эта мера — еще один шаг для улучшения жилищных условий защитников Отечества.
Приобрести квартиру со скидкой военнослужащие могут у 15 застройщиков. Подробности о компаниях-партнерах и предоставляемой скидке можно узнать в администрациях районов города.
Ранее стало известно, что в Челябинской области на 1 млн рублей увеличили выплату участникам СВО. Всего за первый год службы военные получат 6 млн рублей.