Нижегородские студенты-медики будут отрабатывать 3 года

Президент подписал закон, который обязывает медиков, впервые прошедших аккредитацию по ряду специальностей, работать до трех лет под наставничеством в госучреждениях.

Источник: Freepik

Президент Российской Федерации подписал федеральный закон, который вносит изменения в законодательные акты, вводя в российское здравоохранение обязательное наставничество. Для Нижегородской области это означает, что студенты, получившие медицинское образование и впервые прошедшие первичную или первичную специализированную аккредитацию, должны будут проходить наставничество в сфере здравоохранения.

Период наставничества может составлять не более трех лет. Молодые специалисты, обучавшиеся по целевому договору, в этот период должны будут осуществлять медицинскую деятельность по основному месту работы в организациях, куда они трудоустроены по договору. Иные лица будут работать в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это призвано обеспечить приток квалифицированных кадров в государственные клиники региона.

Федеральный закон также уточняет нормы о целевом обучении, предусматривая выплату компенсации за неисполнение обязательств по трудоустройству или расторжение договора о целевом обучении. Медицинские организации, участвующие в реализации программы госгарантий, теперь могут выступать заказчиками целевого обучения по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения и фармации. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что нижегородским многодетным семьям решили заменить участки на 1 млн рублей.