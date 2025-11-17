Нижегородские студенты-медики будут отрабатывать 3 года

Период наставничества может составлять не более трех лет. Молодые специалисты, обучавшиеся по целевому договору, в этот период должны будут осуществлять медицинскую деятельность по основному месту работы в организациях, куда они трудоустроены по договору. Иные лица будут работать в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это призвано обеспечить приток квалифицированных кадров в государственные клиники региона.