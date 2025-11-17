Ричмонд
Туктамышева: Хочется, чтобы Камила Валиева вернулась

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавет Туктамышева высказалась относительно возвращения Камилы Валиевой в большой спорт.

Источник: Артем Иванов/ТАСС

— Хотелось бы тебе, чтобы Камила Валиева вернулась, веришь ли, что у неё всё получится? Может быть, твой пример вдохновит её на долгую карьеру.

— Я верю. Я вижу, как она катается, на шоу Татьяны Навки с ней пересекались буквально вчера. Она в хорошей форме, просто всё придёт не сразу, нужно время. Уже сейчас виден большой шаг вперёд, который она сделала. Думаю, не только мне, но и многим поклонникам фигурного катания, и не только, хочется, чтобы Камила вернулась, потому что она — одна из самых талантливых спортсменов на моём веку. Не хочется, чтобы это пропадало, — цитирует Туктамышеву Sport24.

Напомним, четырехлетняя дисквалификация Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы заканчивается в 24 декабря 2025 года. Спортсменка не переставала тренироваться и сможет принять участие в официальных соревнованиях уже в будущем году.