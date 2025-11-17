Под крышей дома своего: как создают новые районы и повышают качество ЖКУ

В России продолжает активно развиваться строительство многоквартирных домов. Только за последние шесть лет объем ввода жилья в регионах вырос на 42%. Застройщики используют новейшие технологии, качественные материалы и стараются учесть все пожелания людей, которые тут поселятся. Кроме того, при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» преображают и пространство вокруг нового жилья, а также комплексно развивают территории (КРТ).
Например, по программе КРТ по всей стране на месте старых и аварийных домов строят новые ЖК. В таких микрорайонах есть свои школы, детские сады и больницы. Подробнее о том, как улучшают условия для жизни россиян, — в нашем материале.
В шаговой доступности.
С 2019 года в регионах расселили 887,5 тыс. человек из 15,05 млн кв. м аварийного жилья. Еще 353 тыс. россиян должны переехать в новые квартиры до 2030 года. В частности, их поселят в современных микрорайонах, которые создают благодаря программе комплексного развития территорий.
По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, КРТ сегодня — серьезный инструмент, который помогает комплексно обновлять населенные пункты. По его мнению, у программы большое будущее.
В Краснодаре по программе планируют построить самый большой в России жилой комплекс — «Самолет». Общая площадь ЖК будет больше 1,8 млн кв. м. В этом микрорайоне откроют четыре школы для 5450 ребят и 10 садов на 2525 мест, медицинские учреждения.
«Проект “Самолет” включает 70 домов переменной этажности, в которых смогут проживать более 34 тысяч семей. Основная идея микрорайона площадью более 160 гектаров заключается в создании современного и самодостаточного пространства по принципу “город в городе”», — отметил основатель компании-застройщика DOGMA Денис Морозов.
Необычным элементом ЖК станет первый в Краснодаре соседский центр. Это отдельная площадка с коворкингом, переговорными, игровой комнатой для детей. Жители «Самолета» смогут встречаться там, общаться, проводить занятия по интересам и культурные мероприятия. Для верующих застройщик возвел храм Сорока Севастийских мучеников с самой высокой колокольней в Южном федеральном округе.
Центральным местом для отдыха в микрорайоне станет бульвар со светомузыкальным фонтаном. Для занятий спортом оборудуют скейт-парк, велодорожку, площадки для воркаута, футбола и волейбола, крытый ринг для бокса.
Внутренние дворы большого жилищного комплекса спроектированы как тихие зоны с детскими площадками. Позаботились и о тех, у кого есть собаки: там предусмотрены территории для выгула и дрессировки животных.
Модернизация и комплексный ремонт.
Важным инструментом обновления жилищного фонда остается программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Планируется, что в 2025 году завершат капитальный ремонт в 73,6 тыс. многоквартирных домов. До 2030 года по всей стране обновят не менее 20% жилищного фонда.
«Залог успешного выполнения этих задач — тесное взаимодействие Минстроя России с заинтересованными органами исполнительной власти и региональными командами», — добавил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Среди лидеров по замене теплосетей в зоне Приокского управления Ростехнадзора — Тульская область. Ежегодно здесь обновляют как минимум 100 км тепловых сетей. Кроме того, с 2024 года по всему региону появилось 20 современных котельных.
«Задачи нацпроекта выполняются параллельно с обеспечением текущих потребностей жителей. К наступившему отопительному сезону многоквартирный жилищный фонд, объекты социального значения, котельные, тепловые, водопроводные и канализационные сети готовы более чем на 98%», — подчеркнул губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Высокое качество коммунальных услуг.
С 2022 года регионы модернизируют инфраструктуру не только за счет собственного бюджета. Для этого можно привлекать льготные займы из средств Фонда национального благосостояния. Курирует работу Минстрой России, а оператором программы выступает «Фонд развития территорий».
Льготное заемное финансирование предоставляют на срок до 25 лет. Ставка — 3% годовых. Заемщиками выступают концессионеры и компании, владеющие или арендующие объекты инфраструктуры. Благодаря бюджетным кредитам они модернизируют котельные, очистные сооружения, насосные станции, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения. Благодаря этому с каждым годом растет качество коммунальных услуг по всей стране.
По программе с 2022 года в России ввели в эксплуатацию более 1,1 тыс. объектов ЖКХ. Еще в 76 регионах работы продолжаются, в том числе в Мордовии. В Саранске реконструируют центральный тепловой пункт на улице Лихачева. Подрядчик заменит устаревшее и изношенное оборудование на современные пластинчатые теплообменники. После обновления теплового пункта в Октябрьском районе города завершат комплексную модернизацию теплоснабжения. В 2023—2024 годах здесь уже обновили 12 центральных тепловых пунктов и построили полностью автоматизированную насосную станцию. Благодаря этому улучшилось теплоснабжение в домах, где проживают более 35 тыс. человек.
Кроме теплосетей, с 2019 года в России обновили почти 1,5 тыс. объектов водоснабжения и водоподготовки. Чистой водой из крана обеспечили почти 129 млн россиян. При поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» до 2030 года планируется отремонтировать еще как минимум 2 тыс. водозаборов, насосных станций, скважин, очистных сооружений и повысить качество услуг ЖКХ для 20 млн человек.