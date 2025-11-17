Под крышей дома своего: как создают новые районы и повышают качество ЖКУ

По программе с 2022 года в России ввели в эксплуатацию более 1,1 тыс. объектов ЖКХ. Еще в 76 регионах работы продолжаются, в том числе в Мордовии. В Саранске реконструируют центральный тепловой пункт на улице Лихачева. Подрядчик заменит устаревшее и изношенное оборудование на современные пластинчатые теплообменники. После обновления теплового пункта в Октябрьском районе города завершат комплексную модернизацию теплоснабжения. В 2023—2024 годах здесь уже обновили 12 центральных тепловых пунктов и построили полностью автоматизированную насосную станцию. Благодаря этому улучшилось теплоснабжение в домах, где проживают более 35 тыс. человек.