Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 18 ноября 2025

Свет частично отключат в Иркутске 18 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 18 ноября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях. В дальнейшем это позволит не допускать аварийных ситуаций.

Отключение света в Иркутске 18 ноября 2025.

Без удобств останутся жители улиц Байкальской, Пискунова, Ширямова, Советской, Омулевского, Гагарина, Лызина, Тимирязева, Грязнова и многих других. Некоторым сибирякам повезет — работы будут проводиться ночью. Большинству же придется просидеть без электричества почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.

Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 18 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске заведено уголовное дело из-за нападения собак на детей.