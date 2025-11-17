Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 18 ноября 2025

Без удобств останутся жители улиц Байкальской, Пискунова, Ширямова, Советской, Омулевского, Гагарина, Лызина, Тимирязева, Грязнова и многих других. Некоторым сибирякам повезет — работы будут проводиться ночью. Большинству же придется просидеть без электричества почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.