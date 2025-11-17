Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 18 ноября 2025

Отключение света в Иркутске 18 ноября 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», ограничения связаны с проведением неотложных работ на электрических сетях. В дальнейшем это позволит не допускать аварийных ситуаций.
Отключение света в Иркутске 18 ноября 2025.
Без удобств останутся жители улиц Байкальской, Пискунова, Ширямова, Советской, Омулевского, Гагарина, Лызина, Тимирязева, Грязнова и многих других. Некоторым сибирякам повезет — работы будут проводиться ночью. Большинству же придется просидеть без электричества почти весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.
Более подробную информацию об отключении света в Иркутске 18 ноября 2025 можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал «Свет 38».
