Тургеневский мост: что изменилось за семь месяцев реконструкции

Отмечается, что в советские годы, когда мост открывался, никто не мог предположить столь значительного роста автомобильного трафика и нагрузок. Старые, невысокие бетонные ограждения пешеходной зоны, которые вызывали сомнения в своей эффективности при авариях, сейчас заменяются на более высокие, монолитные и широкие бетонные блоки.