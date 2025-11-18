Ричмонд
Тургеневский мост: что изменилось за семь месяцев реконструкции

Первый этап реконструкции Тургеневского моста в Краснодаре близок к завершению.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция Тургеневского моста в Краснодаре, начавшаяся семь месяцев назад, уже принесла заметные изменения в его облик. Подрядная организация завершает первый этап работ, который, как ожидается, будет полностью окончен в ноябре. Главные преобразования коснулись половины моста со стороны Юбилейного микрорайона.

Как сообщает новостной портал «Город», за время реконструкции рабочие укрепили и заменили ключевые элементы конструкции: пролеты, перекрытия и основания. Металлические части моста теперь надежно защищены антикоррозийным покрытием, а проезжая часть приобрела новый, темно-красный цвет вместо прежнего серого.

Кроме того, изменился дизайн освещения и ограждений. Массивные советские опоры освещения уступили место изящным изогнутым мачтам, склоняющимся над проезжей частью, а чугунные ограждения сменили легкие металлические конструкции. Эти нововведения придали мосту более легкий и современный вид.

Ведется демонтаж старых лестничных подъемов на мост со стороны Кубанской набережной. Здесь планируется привести в порядок ступени, установить новые ограждения, укрепить конструкцию и очистить поверхности от граффити.

Автомобильное движение по мосту остается суженным до одной полосы в каждую сторону, в то время как на других полосах идет полная замена проезжей части. Рабочие бетонируют основу дорожного покрытия, проводят гидроизоляцию и укладывают асфальт.

Отмечается, что в советские годы, когда мост открывался, никто не мог предположить столь значительного роста автомобильного трафика и нагрузок. Старые, невысокие бетонные ограждения пешеходной зоны, которые вызывали сомнения в своей эффективности при авариях, сейчас заменяются на более высокие, монолитные и широкие бетонные блоки.

Напомним, что стоимость реконструкции Тургеневского моста по государственному контракту составит 1,253 млрд рублей, а завершить их планируется в конце сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре демонтировали правую часть Тургеневского моста.