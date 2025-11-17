Метро в Москве в Новый год 2026: как будет работать общественный транспорт столицы

В преддверии Нового года многие заранее планируют маршруты по столице, и особую роль играет метро в Москве. В эти дни подземка помогает успеть и на работу, и на встречу с друзьями в центре, и даже на обращение президента. Разберем, как работает Московский метрополитен в самую волшебную ночь года.