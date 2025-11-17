Метро в Москве в Новый год 2026: как будет работать общественный транспорт столицы

В преддверии Нового года многие заранее планируют маршруты по столице, и особую роль играет метро в Москве. В эти дни подземка помогает успеть и на работу, и на встречу с друзьями в центре, и даже на обращение президента. Разберем, как работает Московский метрополитен в самую волшебную ночь года.
Как будет работать метро в Новый год 2026
Точный график работы Московского метрополитена в грядущую новогоднюю ночь 2026 пока что остается неизвестным. О режиме работы подземки в 2025 году стало известно лишь 25 декабря — за неделю до праздника. Тогда мэр Сергей Собянин заявил, что с 31 декабря по 1 января метро Москвы будет работать всю ночь — и бесплатно.
Скорее всего, ситуация повторится и в 2026 году. Напомним, что традиционно общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь работает бесплатно с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января, в том числе и метро.
Будет ли проезд в метро бесплатным в новогоднюю ночь
По сложившейся традиции, каждую новогоднюю ночь метро Москвы становится бесплатным — оплачивать проезд не нужно с 20:00 до 06:00.
Пассажиров перевозят по самым востребованным маршрутам. Например, в 2024 году Собянин сообщил о работе 149 направлений. Работу МЦД (Московских центральных диаметров) также продлевают, но до 3:00.
Будут ли в метро ходить новогодние поезда
В 2024—2025 году в московском метро запустили 23 новогодних поезда по 11 направлениям. Украшенные елками, снежинками и другими символами праздника вагоны и составы курсировали по станциям:
- Сокольническая;
- Арбатско-Покровская;
- Филевская;
- Кольцевая;
- Калужско-Рижская;
- Таганско-Краснопресненская;
- Калининская;
- Солнцевская;
- Серпуховско-Тимирязевская;
- БКЛ;
- Бутовская.
Особый «Зимний» поезд въехал 16 декабря 2024 года на Кольцевую линию. Каждый вагон украсили объемными фигурами, например, снеговиками, елками, снежинками, елочными шариками — всего 700 декораций. Прокатиться на нем можно было до 31 января.
По Замоскворецкой линии примерно в то же время пустили украшенный гирляндой «Номерной» состав. А еще через неделю по той же Кольцевой линии запустили еще один праздничный состав — «Ледяной».
Таким образом, скорее всего особые новогодние поезда появятся к концу декабря и в сезоне 2025—2026.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на самые популярные вопросы.
Как работает метро Москвы на Рождество?
В Рождественскую ночь транспорт Москвы работает чуть дольше. Обычно станции открыты на вход до 02:00, работа Московского центрального кольца продлевается до 02:00, а движение поездов МЦД — до 03:00.
Что еще следует знать о транспорте в Москве на новогоднюю ночь?
В прошлом году в Москве в новогодние праздники парковка была бесплатной во всех зонах (кроме парковок со шлагбаумом) с 30 декабря по 8 января. Скорее всего, аналогичная ситуация будет с парковками и в 2025—2026 году.
Бесплатным в новогоднюю ночь становится и общественный транспорт.
Как украшают Московский метрополитен на Новый год?
К Новому году метро Москвы украшают с помощью резных фигур, инсталляций, гирлянд и елок. Арт-объекты появляются также в вестибюлях, монтируют светящиеся конструкции и на фасады зданий, где есть вход в метрополитен.
Праздничное настроение руководство метро создает основательно, и с каждым годом в столице украшают все больше станций. Кроме того, в подземке транслируют поздравление президента — на медиаэкранах в вагонах и снаружи. Так что москвичи и гости столицы могут не переживать, что пропустят главное обращение года из-за дорожной суеты.