Участникам СВО будут выдавать бесплатные земельные участки под Самарой

Стало известно, где будут выделять бесплатные земельные участки для участников специальной военной операции и членам их семей. Для этих целей хотят использовать земельный участок в сельском поселении Светлое Поле Красноярского района, который предоставили в бессрочное пользование департаменту градостроительства Самары.