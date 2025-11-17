Участникам СВО будут выдавать бесплатные земельные участки под Самарой

Стало известно, где будут выделять бесплатные земельные участки для участников специальной военной операции и членам их семей. Для этих целей хотят использовать земельный участок в сельском поселении Светлое Поле Красноярского района, который предоставили в бессрочное пользование департаменту градостроительства Самары.
Сейчас власти ищут подрядчика, который выполнит работы по инженерным изысканиям на этой территории. Ему готовы заплатить 2,5 миллиона рублей.
Площадь территории, на которой будут проводить работы, составляет более 85 гектаров. Выполнить все нужно будет в течение шести месяцев с момента заключения контракта.
Напомним, что Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где начали реализовывать новую меру поддержки. Ранее в Самаре более 50 участников СВО и их близких получили бесплатные земельные участки.