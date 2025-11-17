В Левашинском районе Дагестана открыли движение на двух участках дорог

Движение транспорта возобновилось на двух отрезках трасс в Левашинском районе Дагестана. Дорожные участки были отремонтированы при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.
В частности, после капитального ремонта был сдан отрезок трассы Губден — Урма, его протяженность составляет 6 км. Он является частью дороги республиканского значения Махачкала — Верхний Гуниб. После реконструкции на дороге значительно повысился уровень безопасности.
В тот же день состоялось торжественное открытие движения на участке автомобильной дороги Леваши — Акуша — Уркарах — Маджалис — Мамедкала. Ремонтные работы затронули отрезок протяженностью 14 км.
«Ввод в эксплуатацию этих объектов является важным шагом в развитии дорожной сети Дагестана. Отремонтированные и новые дороги будут способствовать улучшению транспортного сообщения между населенными пунктами, стимулированию экономической активности и развитию предпринимательства, повышению уровня безопасности на дорогах», — отметили в администрации Левашинского района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.