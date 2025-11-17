Более 3,8 тысячи жителей Челябинской области заключили соцконтракты

Свыше 3,8 тыс. социальных контрактов было заключено в Челябинской области с начала 2025 года. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве социальных отношений региона.
«Суть социального контракта — в соглашении, которое заключается между заявителем и органом социальной защиты. В рамках этого договора для обратившегося лица формируется индивидуальная программа социальной адаптации. Получатель помощи, в свою очередь, берет на себя обязательства по выполнению всех мероприятий, прописанных в плане», — подчеркнула глава министерства Наталья Лугачева.
Максимальный размер социального контракта составляет 380 тыс. рублей. С помощью этих средств можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку в трудной жизненной ситуации.
Оформить соцконтракт могут малоимущие одиноко проживающие граждане и малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения. Для этого необходимо подать личное заявление через «Госуслуги», в МФЦ или управление социальной защиты населения по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.