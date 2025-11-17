Более 3,8 тысячи жителей Челябинской области заключили соцконтракты

«Суть социального контракта — в соглашении, которое заключается между заявителем и органом социальной защиты. В рамках этого договора для обратившегося лица формируется индивидуальная программа социальной адаптации. Получатель помощи, в свою очередь, берет на себя обязательства по выполнению всех мероприятий, прописанных в плане», — подчеркнула глава министерства Наталья Лугачева.