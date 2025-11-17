Ричмонд
Бизнес в Саратовской области получил 133 микрозайма от государства

Средства были направлены, например, на приобретение оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещений.

Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области за 10 месяцев 2025 года предоставил 133 микрозайма для бизнеса. Такую меру поддержки оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Микрозаймы были направлены на приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений», — прокомментировали в пресс-службе областного минэкономразвития.

Активнее всех микрозаймы брали предприниматели из Саратова, Энгельсского, Хвалынского, Советского, Пугачевского и Балаковского муниципальных районов. Наиболее востребованной финансовая поддержка была у предприятий сельского хозяйства, торговли, компаний в сферах производства, строительства, услуг и транспорта.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.