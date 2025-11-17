Бизнес в Саратовской области получил 133 микрозайма от государства

Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области за 10 месяцев 2025 года предоставил 133 микрозайма для бизнеса. Такую меру поддержки оказывают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Микрозаймы были направлены на приобретение основных средств и оборудования, оплату транспортных услуг и стройматериалов, ремонт помещения, покупку семян, горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений», — прокомментировали в пресс-службе областного минэкономразвития.
Активнее всех микрозаймы брали предприниматели из Саратова, Энгельсского, Хвалынского, Советского, Пугачевского и Балаковского муниципальных районов. Наиболее востребованной финансовая поддержка была у предприятий сельского хозяйства, торговли, компаний в сферах производства, строительства, услуг и транспорта.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.