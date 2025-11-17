Ричмонд
В Башкирии зафиксировано 661 активный случай COVID-19

С начала пандемии в республике установили 441 579 случаев заражения ковидом.

Источник: Комсомольская правда

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии Роберт Иштуков озвучил актуальные данные по коронавирусной инфекции в регионе. По информации, представленной на оперативном совещании в Центре управления регионом, в настоящее время в республике зарегистрирован 661 активный случай заболевания.

Большинство инфицированных (530 человек) проходят лечение в амбулаторных условиях, тогда как 131 пациент находится в специализированных инфекционных стационарах.

Суммарное количество выявленных случаев заражения с начала пандемии достигло 441 579. При этом 434 711 человек полностью выздоровели, а количество летальных случаев составило 6 868.

Коэффициент распространения инфекции в настоящее время держится на отметке 1,1. Обеспеченность коечным фондом медицинских организаций сохраняется на уровне 8,6% свободных мест.

