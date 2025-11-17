SIM-карты начали выдавать в МФЦ Ленобласти

В МФЦ Ленинградской области всем желающим начали выдавать SIM-карты. Об этом сообщил Online47.
— Особенно актуальна новая услуга для иностранных граждан. Согласно действующим с начала 2025 года правилам, для оформления договора связи им нужно пройти несколько этапов: получить СНИЛС, создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», а также сдать биометрические данные, — добавило издание.
Еще летом 2025 года пилотный проект удачно стартовал в самом густонаселенном городе Ленинградской области — Мурино. Теперь SIM-карту можно получить во всех отделениях МФЦ, в том числе 36 филиалах и при помощи 131 удаленного рабочего места.
