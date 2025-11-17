Ричмонд
SIM-карты начали выдавать в МФЦ Ленобласти

Многофункциональные центры 47-го региона объявили о новой услуге.

Источник: Комсомольская правда

В МФЦ Ленинградской области всем желающим начали выдавать SIM-карты. Об этом сообщил Online47.

— Особенно актуальна новая услуга для иностранных граждан. Согласно действующим с начала 2025 года правилам, для оформления договора связи им нужно пройти несколько этапов: получить СНИЛС, создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», а также сдать биометрические данные, — добавило издание.

Еще летом 2025 года пилотный проект удачно стартовал в самом густонаселенном городе Ленинградской области — Мурино. Теперь SIM-карту можно получить во всех отделениях МФЦ, в том числе 36 филиалах и при помощи 131 удаленного рабочего места.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что жителям Северной столицы разрешили голосовать на общедомовых собраниях через МФЦ. Для этого нужно завести подтвержденный аккаунт на «Госуслугах».