Образовательно-туристический маршрут открыли для школьников в Ростовской области

В Ростовской области школьники стали участниками образовательно-туристического маршрута «По следам донских купцов и предпринимателей». Об этом сообщают донские власти.
Поездки для первых экскурсионных групп организовали в октябре и в первой декаде ноября. Во время двухдневных путешествий ребята побывали в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге. Они много узнали об истории купечества и посетили промышленные предприятия.
Речь идет о первом образовательно-туристическом маршрут в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна».
— «Классная страна» — это программа, направленная на интеграцию путешествий в учебный процесс. Она способствует патриотическому воспитанию, расширению кругозора, а также помогает детям осознанно подходить к выбору будущей профессии, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Добавим, маршрут «По следам донских купцов и предпринимателей» смогли реализовать благодаря инициативе «Больше, чем путешествие».
Подпишись на нас в MAX и Telegram.