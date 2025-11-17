Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Образовательно-туристический маршрут открыли для школьников в Ростовской области

Донские школьники прошли «По следам донских купцов и предпринимателей».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области школьники стали участниками образовательно-туристического маршрута «По следам донских купцов и предпринимателей». Об этом сообщают донские власти.

Поездки для первых экскурсионных групп организовали в октябре и в первой декаде ноября. Во время двухдневных путешествий ребята побывали в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге. Они много узнали об истории купечества и посетили промышленные предприятия.

Речь идет о первом образовательно-туристическом маршрут в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Классная страна».

— «Классная страна» — это программа, направленная на интеграцию путешествий в учебный процесс. Она способствует патриотическому воспитанию, расширению кругозора, а также помогает детям осознанно подходить к выбору будущей профессии, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

Добавим, маршрут «По следам донских купцов и предпринимателей» смогли реализовать благодаря инициативе «Больше, чем путешествие».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.