БЖД сказала, что делать, если машина заглохла на железнодорожном переезде

БЖД назвала действия водителя, когда машина заглохла на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Белорусской железной дороге сказали, что должен сделать водитель, если машина заглохла на железнодорожном переезде.

Так, при вынужденной остановке автомобиля на железнодорожном переезде есть несколько действий, которые обязан выполнить водитель.

Во-первых, водителю заглохшего авто следует включить аварийную световую сигнализацию. Во-вторых, нужно немедленно высадить пассажиров, а также принять меры, чтобы освободить железнодорожный переезд.

Третьим действием станет отправка при возможности двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на один километр, чтобы они подали машинисту сигнал об остановке. Если пассажир только один, то отправить человека нужно в сторону худшей видимости железнодорожного пути.

Самому водителю нужно при этом остаться рядом со своей машиной и подавать сигналы общей тревоги: один длинный и три коротких звуковых сигнала.

Когда в поле видимости появится состав поезда, нужно бежать ему навстречу, совершая сигнал остановки — круговое движение рукой с ярким лоскутом или фонарем.

