В Москве обнаружили нелегальный «зоопарк» с краснокнижными животными

В отношении владельца животных возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесенных в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение). Животные изъяты и переданы в Московский зоопарк.