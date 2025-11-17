Россияне определят победителей премии «Россия — страна возможностей»

90-летний блокадник Ленинграда Евгений Сотников также стал финалистом премии. Его жизнь была посвящена развитию железнодорожного транспорта. Он написал более 300 научных работ, создал 7 собственных изобретений и подготовил 36 кандидатов и докторов наук. Сегодня он продолжает заниматься разработкой решений для увеличения пропускной способности железных дорог и внедрения интеллектуальных систем управления.