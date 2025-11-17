Россияне определят победителей премии «Россия — страна возможностей»

Народное голосование проводится в мини-приложении в мессенджере MAX. Имена победителей премии президентской платформы «Россия — страна возможностей» объявят в декабре на торжественной церемонии в Мастерской управления «Сенеж».
Среди финалистов Олег Артемьев — опытный инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. В 2014 году Артемьев вошел в историю как первый российский космонавт, запустивший собственный видеоблог. Его проект привлек внимание аудитории во всем мире, собрав более пяти миллионов подписчиков.
90-летний блокадник Ленинграда Евгений Сотников также стал финалистом премии. Его жизнь была посвящена развитию железнодорожного транспорта. Он написал более 300 научных работ, создал 7 собственных изобретений и подготовил 36 кандидатов и докторов наук. Сегодня он продолжает заниматься разработкой решений для увеличения пропускной способности железных дорог и внедрения интеллектуальных систем управления.
Не менее впечатляет история паратриатлета Ярослава Святославского, преодолевшего 226-километровую дистанцию IRONMAN. Он также является организатором благотворительного ультратриатлона «Импульс», участниками которого стали более 100 спортсменов с инвалидностью. Мотивационные и спортивные проекты Святославского вдохновили свыше 10 тысяч человек по всей стране.
По всей стране насчитываются десятки подобных историй. Каждый участник народного голосования — это человек, который своими действиями улучшает жизнь вокруг. Он создает, вдохновляет, помогает, учит и открывает новые горизонты. За каждым именем скрывается упорный труд, искренняя убежденность в своей идее и стремление преобразовать менять мир.
Это важный элемент при формировании итогового рейтинга финалистов. Окончательный результат определяется экспертными оценками и голосами граждан, что гарантирует объективную и всестороннюю оценку вклада каждого участника в улучшение жизни окружающих, развитие своего сообщества и страны.