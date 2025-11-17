Тысячи книг Симоньян отправили в библиотеки за границу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Новую книгу главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» отправили в библиотеки за границу, стартовый тираж — 88 тысяч экземпляров, сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
«Первая партия уже отправилась к читателям в Русских домах во Вьетнаме, Танзании, Беларуси, Польше, Аргентине, Китае, Южной Осетии, Греции, США, Франции, Монголии, Индии, Марокко, Абхазии, Армении, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане, Бельгии, Таиланде и Турции, Чили. Стартовый тираж книги — 88 тысяч экземпляров», — сказали в агентстве.
Россотрудничество получило книги от автора на безвозмездной основе.
Предыдущая работа автора — сборник рассказов «Водоворот» — разошлась 20-тысячным тиражом и продолжает допечатываться по запросам читателей, отметили в Россотрудничестве.
Там рассказали, что агентство старается пополнять библиотеки не только классиками, но и современными авторами.
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети «Читай-город» в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут.
Как ранее отмечали в АСТ, этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с библейскими пророчествами.
Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.