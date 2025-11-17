В Воронеже открыли движение по второй части эстакады на Остужева

Новая схема движения меняет логистику для автомобилистов. При движении со стороны Тамбова две правые полосы теперь ведут непосредственно на Ленинский проспект и Остужевское кольцо, а две левые — на путепровод, обеспечивающий прямой выезд в центральную часть города. Аналогичное разделение потоков организовано и в обратном направлении — со стороны Северного моста.
Две правые полосы предназначены для движения внутри Железнодорожного района, а две левые позволяют беспрепятственно выехать из города.
Важно подчеркнуть, что это промежуточный этап. Схема движения будет в дальнейшем оптимизирована для большего удобства.
Подрядчик сейчас продолжает работы по благоустройству прилегающей территории и съездов с Остужевского кольца, параллельно ведется перекладка коммуникаций и строительство подземного пешеходного перехода. На данный момент общая готовность всего масштабного объекта оценивается примерно в 55%.
Реконструкция развязки, начавшаяся в 2021 году, уже позволила ликвидировать несколько конфликтных точек благодаря возведению шести путепроводов, что значительно увеличило пропускную способность узла. Общая протяженность реконструированной развязки в прямом направлении составит около 3,5 километров. Работы по расширению проезда в направлении кольца улиц Димитрова и Брусилова продолжаются.