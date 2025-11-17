В Воронеже открыли движение по второй части эстакады на Остужева

В Воронеже с понедельника, 17 ноября, открыли движение по второй части эстакады на улице Остужева. Об этом в своем telegram-канале официально сообщил глава города Сергей Петрин. Мэр отметил, что подрядчик, работающий в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», не только соблюдает график, но и опережает установленные сроки.