В Иркутской области выпускники сдадут единый госэкзамен после 1 июня

Федеральная служба по надзору в сфере образования провела всероссийское совещание по итогам экзаменационной кампании 2025 года. В нем принял участие и.о. министра образования Иркутской области Максим Парфенов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что экзамены прошли на высоком организационном уровне. Он выделил рост интереса выпускников к профильной математике и естественно-научным предметам, подчеркнув важность профориентационной работы.
— Государственная итоговая аттестация — это не только один из основных показателей деятельности региональной системы образования, это важнейший этап в жизни тысяч наших выпускников и их семей. Мы стремимся совершенствовать эти механизмы, чтобы каждый мог выйти на свой максимальный результат, — прокомментировал Максим Парфенов.
Из нововведений эффективно себя показали родительский контроль в пунктах проведения экзаменов и подача обращений через Госуслуги. На 2026 год запланировано изменение расписания: основной период ЕГЭ и ОГЭ начнется не ранее 1 июня. Также на портале Госуслуг появятся новые сервисы для участников экзаменов.
