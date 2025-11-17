Ричмонд
В Иркутской области выпускники сдадут единый госэкзамен после 1 июня

У школьников вырос интерес к профильной математике.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Федеральная служба по надзору в сфере образования провела всероссийское совещание по итогам экзаменационной кампании 2025 года. В нем принял участие и.о. министра образования Иркутской области Максим Парфенов. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что экзамены прошли на высоком организационном уровне. Он выделил рост интереса выпускников к профильной математике и естественно-научным предметам, подчеркнув важность профориентационной работы.

— Государственная итоговая аттестация — это не только один из основных показателей деятельности региональной системы образования, это важнейший этап в жизни тысяч наших выпускников и их семей. Мы стремимся совершенствовать эти механизмы, чтобы каждый мог выйти на свой максимальный результат, — прокомментировал Максим Парфенов.

Из нововведений эффективно себя показали родительский контроль в пунктах проведения экзаменов и подача обращений через Госуслуги. На 2026 год запланировано изменение расписания: основной период ЕГЭ и ОГЭ начнется не ранее 1 июня. Также на портале Госуслуг появятся новые сервисы для участников экзаменов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что под Ангарском построят уникальный научный комплекс за 7,3 миллиарда рублей.