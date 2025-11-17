Прокуратура Башкирии добилась устранения нарушений на дороге в селе Языково

Как установили прокурорские проверки, на дорожном покрытии присутствовали многочисленные дефекты, размеры которых превышали допустимые нормативы. При этом ответственные органы местного самоуправления длительное время не предпринимали необходимых действий по организации качественного ремонта, создавая тем самым потенциальную угрозу для безопасности дорожного движения.