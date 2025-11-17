Прокуратура Башкирии добилась устранения нарушений на дороге в селе Языково

В Благоварском районе Башкирии приведен в порядок проблемный участок дороги. Работы выполнены после вмешательства районной прокуратуры, которая обратилась в суд с требованием к местным властям устранить серьезные повреждения на улице Октябрьской в селе Языково.
Как установили прокурорские проверки, на дорожном покрытии присутствовали многочисленные дефекты, размеры которых превышали допустимые нормативы. При этом ответственные органы местного самоуправления длительное время не предпринимали необходимых действий по организации качественного ремонта, создавая тем самым потенциальную угрозу для безопасности дорожного движения.
Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства и обязал балансодержателя дороги выполнить восстановительные работы. В результате судебного решения нарушения были устранены, а проблемный участок дороги приведен в нормативное состояние.
