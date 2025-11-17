Как определить, какой антибиотик поможет

Классический метод определения чувствительности к антибиотикам — это посев. Он заключается в том, что биологический материал (например, мокроту) высевают на специальную питательную среду. Затем выделяют конкретный микроорганизм, вызвавший заболевание, и проводят исследование на его чувствительность к антибактериальным препаратам. Главный минус метода в том, что он занимает 3−5 дней, а это откладывает лечение, что может быть критично для конкретного пациента.