Как определить, какой антибиотик поможет

Для ускорения процесса определения чувствительности к антибиотикам были разработаны быстрые диагностические системы.

Источник: РИА "Новости"

Правильно подобранный антибиотик — залог успешного лечения. Какие методы позволяют выбрать самый эффективный для конкретного пациента?

Как рассказала aif.ru профессор РАН Антонина Плоскирева, для этого в арсенале врачей есть несколько методов.

Классический метод определения чувствительности к антибиотикам — это посев. Он заключается в том, что биологический материал (например, мокроту) высевают на специальную питательную среду. Затем выделяют конкретный микроорганизм, вызвавший заболевание, и проводят исследование на его чувствительность к антибактериальным препаратам. Главный минус метода в том, что он занимает 3−5 дней, а это откладывает лечение, что может быть критично для конкретного пациента.

Для ускорения процесса были разработаны быстрые диагностические системы. Метод ПЦР позволяет буквально за несколько часов обнаружить в биоматериале пациента гены возбудителя и гены устойчивости к конкретным антибиотикам. В результате врач сразу получает информацию о том, к каким антибиотикам данный микроорганизм чувствителен. Это позволяет быстро назначить эффективное лечение.