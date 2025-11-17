Как не ошибиться в написании «в связи» — объясняет филолог

Написание сочетания «в связи» — один из случаев, которые вызывают затруднения даже у грамотных людей. Чтобы не ошибиться в правописании, нужно запомнить всего одно правило. «Газета.Ru» вместе с филологом разбирается, как пишется это сочетание, и на примерах поясняет, к какой части речи оно относится.
«В связи» — какая часть речи.
Как рассказала кандидат филологических наук, заведующая кафедрой русского языка и культуры речи РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Лаврушина, сочетание «в связи» может быть ~производным предлогом~, который образован от другой части речи. В данном случае — от существительного «связь». Его можно заменить на предлог «из-за».
Предлог употребляется со словами в творительном падеже. А еще производный предлог указывает на причину, объясняет ее.
Примеры:
* В связи с ремонтом этот выход закрыт.
Также «в связи» может быть ~сочетанием предлога «в» и существительного «связь»~. В этом случае существительное употребляется в предложном падеже.
Примеры:
* В связи этих людей было что-то болезненное.
К какой части речи относится сочетание «в связи», можно определить по смыслу.
Как пишется «в связи».
В любом из вариантов словосочетание «в связи» пишется раздельно.
Слитно это выражение не пишется никогда: это нужно запомнить. Но филологи отмечают, что многие задумываются, как правильно написать, «всвязи» или «в связи». Часто этот оборот путают с наречиями «вслепую», «вскользь» и подобными, где «в» выступает приставкой.
Как обособляется «в связи».
На письме оборот «в связи» никогда не обособляется, ~запятые ставить не нужно~, уточнила эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».
Примеры:
* В связи с вышеизложенным прошу обратить особое внимание на постановку знаков препинания.
Как запомнить написание «в связи».
Главное — запомнить, что слова «всвязи» в русском языке не существует! Выражение всегда пишется раздельно.
А чтобы определить часть речи, задайте вопрос.
1. Если это вопрос «Почему?», «По какой причине?», то перед вами производный предлог «в связи».
Примеры:
* Он опоздал в связи с пробками.
2. Если можно задать вопрос «В чем?» и ответом будет слово «связи» — это существительное, перед которым стоит предлог «в».
Примеры:
* Его подозревают в связи с тайной полицией.
Запомнить написание оборота поможет:
* Практика. Попробуйте придумать разные предложения с сочетанием «в связи» и в скобках укажите смысл его употребления.
Примеры:
* Он находился в постоянной связи со специалистом поддержки.
Проверьте себя.
Перед вами несколько предложений. Определите, какой частью речи является «в связи».
Наша встреча была отменена в связи с изменениями графика.
Доклад был отложен в связи с нехваткой времени на конференции.
Он был замечен в тайной связи с нашими конкурентами.
Объявление дали в связи с изменением места проведения мероприятия.
Появились обрывы в связи.
Вход на площадку открыли на полчаса раньше в связи с аншлагом.
Часть рейсов отменили в связи с непогодой.
Наши друзья состоят в романтической связи, но думают, что мы не замечаем.
Он разбирался в связи лучше наших инженеров.
Этот мужчина работает в связи, обеспечивает защиту от кибератак.