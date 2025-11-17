«Преданные своему делу люди»: глава МВД наградил лучших участковых Татарстана

В честь празднования 102-ой годовщины образования подразделений участковых уполномоченных полиции в МВД Татарстана прошли торжественные мероприятия. Сотрудникам вручили ведомственные награды и ценные подарки.
Поздравили участковых Председатель совета ветеранов МВД республики Марат Айдаров и начальник УОД УУП и ПДН МВД по РТ Марат Фатхуллин.
Глава МВД Татарстана отметил, что именно к участковым в первую очередь обращаются за помощью и поддержкой. Поэтому их служба требует не только профессиональных знаний, но и психологических навыков.
"В ваших рядах служат преданные своему делу люди, которые с честью выполняют свой долг, — подчеркнул Сатретдинов.