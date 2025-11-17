Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Преданные своему делу люди»: глава МВД наградил лучших участковых Татарстана

Министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов наградил лучших участковых республики.

Источник: МВД по РТ

В честь празднования 102-ой годовщины образования подразделений участковых уполномоченных полиции в МВД Татарстана прошли торжественные мероприятия. Сотрудникам вручили ведомственные награды и ценные подарки.

Поздравили участковых Председатель совета ветеранов МВД республики Марат Айдаров и начальник УОД УУП и ПДН МВД по РТ Марат Фатхуллин.

Глава МВД Татарстана отметил, что именно к участковым в первую очередь обращаются за помощью и поддержкой. Поэтому их служба требует не только профессиональных знаний, но и психологических навыков.

"В ваших рядах служат преданные своему делу люди, которые с честью выполняют свой долг, — подчеркнул Сатретдинов.