Над Крымом заметили яркий болид

Яркий болид пролетел над Крымом ранним утром 17 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 17 ноября, над Крымом пролетел яркий болид. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Пролет яркого болида зафиксировали ранним утром. Небесное тело попало на камеры сотрудника Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова.

«Пролетел он юго-западнее КРАО на фоне созвездий Единорога и Б. Пса (восточнее Ориона)», — рассказал ученый.

Сотрудник обсерватории пояснил, что болид не имеет никакого отношения к метеорному потоку Леониды. Он предположил, что метеоритное вещество полностью разрушилось в верхних слоях атмосферы.