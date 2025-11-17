Пол Маккартни выпустил беззвучный трек в знак протеста против нейросетей

Новый трек Пола Маккартни длится 2 минуты 45 секунд — столько же, сколько и его знаменитая With a Little Help From My Friends. Но на этот раз слушатели не услышат припева и гитарных мелодий, поскольку в записи почти полная тишина. При этом трек построен как полноценное произведение. В первые 55 секунд слышно шипение пленки, 15 секунд — приглушенный стук, похожий на шаги или открывающуюся дверь, после чего следуют 80 секунд слабого шороха и медленного затухания.