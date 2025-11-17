Пол Маккартни выпустил беззвучный трек в знак протеста против нейросетей

Участник группы The Beatles Пол Маккартни присоединился к протесту британских музыкантов против использования музыки для обучения ИИ-моделей. Он выпустил беззвучный трек, который вошел в альбом Is This What We Want?, сообщает The Guardian.
В феврале 2025 года более тысячи музыкантов выступили против планов правительства Великобритании разрешить технологическим компаниям использовать авторские произведения без согласия их создателей. В знак протеста артисты выпустили альбом под названием Is This What We Want? («Это то, чего мы хотим?»), состоящий из 12 «тихих» композиций, которые представляют собой белый шум.
Проект получил поддержку известных деятелей культуры, в том числе Элтона Джона, Бьорна Ульвеуса из группы ABBA, актрисы Джулианны Мур. Свои «композиции» для альбома записали Кейт Буш, Билли Оушен, Дэймон Албарн, Ханс Циммер, Энни Леннокс, группа The Clash и другие музыканты. 12 записей были сделаны в пустых музыкальных студиях и концертных залах.
Новый трек Пола Маккартни длится 2 минуты 45 секунд — столько же, сколько и его знаменитая With a Little Help From My Friends. Но на этот раз слушатели не услышат припева и гитарных мелодий, поскольку в записи почти полная тишина. При этом трек построен как полноценное произведение. В первые 55 секунд слышно шипение пленки, 15 секунд — приглушенный стук, похожий на шаги или открывающуюся дверь, после чего следуют 80 секунд слабого шороха и медленного затухания.
По замыслу музыканта, эта почти пустая звуковая дорожка отражает то будущее, которое ждет музыкальную индустрию при отсутствии защиты авторских прав.
О чем проект Is This What We Want?
Как ранее отметил британский композитор и один из авторов ИИ Stable Audio Эд Ньютон-Рекс, альбом без музыки символизирует собой последствия принятия нового закона Лейбористской партии Великобритании, по которому технологические компании смогут бесплатно использовать произведения артистов для обучения нейросетей. Он отметил, что правительство фактически передаст всю жизнь и труд музыкантов компаниям, занимающимся искусственным интеллектом.
Чтобы отказаться от использования музыки для обучения нейросетей, нужно будет подписать письменный запрет. Однако сами музыканты считают такой механизм неэффективным. В заметке к альбому This What We Want? говорится, что правительство Великобритании не должно узаконивать кражу музыки ради выгоды технологических компаний. Доходы от альбома будут переданы благотворительной организации Help Musicians.
По данным Daily Mail, в 2023 году музыкальная индустрия принесла в британскую экономику рекордные £7,6 млрд, а экспорт британской музыки достиг £4,6 млрд. Однако уже в ближайшие два года эти доходы могут сократиться на четверть из-за искусственного интеллекта — даже без радикальных изменений в законодательстве об авторском праве.
Иски против Suno и Udio
В июне 2024 года крупнейшие звукозаписывающие компании мира подали иски против музыкальных стартапов Suno и Udio, которые создают музыку с помощью технологии искусственного интеллекта. Лейблы обвинили их в использовании произведений известных артистов без разрешения. К иску присоединились Sony Music Entertainment, Universal Music Group Recordings и Warner Records.
В исках представители лейблов заявили, что программное обеспечение Suno и Udio крадет музыку для создания похожих произведений, и потребовали компенсацию в размере $150 тыс. за каждое нарушение.