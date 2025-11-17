Аналитики определили самые популярные направления у путешественников-одиночек

Единственное, что может подвести исследователей — в своих подсчетах они используют информацию о бронировании квартир и отелей, не обращая внимания на цели приезда. Так что под одну гребенку могут попасть и командированные, и те, кому нужно провести ночь в городе в ожидании пересадки на рейс, и все-все-все остальные.