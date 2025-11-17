Аналитики определили самые популярные направления у путешественников-одиночек

Чтобы отправиться в путешествие, совсем не обязательно брать кого-то с собой. Многие люди лучше всего чувствуют себя именно в одиночных поездках. Мало того, у соло-туристов даже есть излюбленные направления. Во всяком случае, в этом уверены аналитики.
Единственное, что может подвести исследователей — в своих подсчетах они используют информацию о бронировании квартир и отелей, не обращая внимания на цели приезда. Так что под одну гребенку могут попасть и командированные, и те, кому нужно провести ночь в городе в ожидании пересадки на рейс, и все-все-все остальные.
Но закроем глаза на эти недочеты и предположим, что все люди, приезжающие в другой город как минимум на ночь, — по умолчанию путешественники. Так вот, аналитики одного сервиса бронирования отелей и квартир рассказали изданию «Лента.ру», какие российские направления популярнее всего среди одиночных туристов.
Итак, вот тройка популярнейших городов у путешественников-одиночек:
- Москва — 21% бронирований;
- Санкт-Петербург — 13% бронирований;
- Сочи — 8% бронирований.
Также в топ-10 распространенных направлений вошли Краснодар, Казань, Ялта, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород и Севастополь.
При этом соло-туристы обычно не останавливаются в городах надолго. Например, в Москве они чаще всего бронируют квартиры и номера на две ночи, а в Санкт-Петербурге — на четыре. И здесь, кстати, интересно посмотреть, как Петербург открывается индивидуальным и VIP-туристам.