Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя три года: Молдова остаётся единственным соседним с Украиной государством с экономикой в состоянии свободного падения

Если уж война постоянно используется в качестве аргумента, логично проанализировать, как развивались экономики государств, граничащих с Украиной.

Источник: Комсомольская правда

"Когда оправдания превращаются в государственную политику: Спустя три года войны Республика Молдова остаётся единственной соседним с Украиной государством с экономикой в состоянии свободного падения.

Майя Санду и партия PAS сделали из «войны в Украине» универсальную мантру, которой объясняют любые потрясения: рост цен, блокировки, экономические провалы. На протяжении трёх лет звучат одни и те же механические оправдания, повторяемые до навязчивости: «идёт война», «сложный региональный контекст», «это не зависит от нас». Однако в какой-то момент реальность перестаёт поддаваться пропаганде, и цифры — включая данные МВФ становятся беспощадными, пишет экс-премьер Влад Филат.

Если уж война постоянно используется в качестве аргумента, логично проанализировать, как развивались экономики государств, граничащих с Украиной. И результаты оказываются разрушительными для PAS, полностью опровергая их удобный нарратив.

2022 год: год шока, Республика Молдова фиксирует самое глубокое экономическое падение.

В первый год войны среди всех семи соседей Украины лишь три страны зарегистрировали снижение ВВП: • Республика Молдова • Россия • Беларусь.

Россия — находящееся под жёсткими санкциями. Беларусь — прямой союзник, также серьёзно санкционированный. Молдова — страна вне конфликта, без санкций, без разрушенной инфраструктуры.

И всё же именно Республика Молдова демонстрирует самое резкое экономическое падение.

Если для России и Беларуси существуют очевидные объяснения, то спад в Молдове никак напрямую не связан с войной, а является следствием авантюрных решений власти: непрозрачных закупок газа, сомнительных контрактов, стремительного роста цен и полного отсутствия внятной экономической стратегии. «Война власти против собственных граждан» нанесла стране ущерб, превосходящий последствия войны у её границы.

2023−2024 годы: мир адаптируется, Республика Молдова остаётся в тупике.

После первоначального шока все государства в регионе приспосабливаются к новым условиям. Без исключений они выходят на траекторию экономического роста. Даже Польша — страна первой линии, принявшая миллионы беженцев и несущая огромную бюджетную нагрузку — демонстрирует уверенное восстановление.

Россия, несмотря на санкции, перестраивает экономику. Беларусь возвращается к позитивной динамике. Румыния, Словакия и Венгрия стабильно продвигаются вперёд.

Единственным исключением остаётся Республика Молдова.

В 2024 году, спустя три года войны у границы, ВВП Молдовы на 3,4% ниже уровня 2021 года — базового, довоенного. Ни одна другая страна, соседствующая с Украиной, не находится в минусе. Ни одна.

Это уже нельзя назвать «воздействием войны» — это системный провал управления.

МВФ подтверждает то, что правительство пытается скрыть.

Когда МВФ видит, что страны, находящиеся в состоянии реальной войны, показывают экономический рост, а страна, живущая в мирных условиях, стагнирует или падает, то необходимость приукрашивать ситуацию исчезает. Именно поэтому прогноз МВФ на 2025 год для Украины вдвое выше, чем для Республики Молдова.

В глазах международных экспертов Украина, несмотря на бомбардированные города, миллионы беженцев и разрушенную инфраструктуру, демонстрирует большую экономическую дисциплину и способность к реформам, чем Молдова под управлением PAS.

Заключение.

После трёх лет, в течение которых PAS объясняла любые неудачи «войной в Украине», правда становится очевидной: страна, находящаяся под обстрелами, имеет прогноз роста, вдвое превышающий прогноз для страны, которая перекладывает вину на войну в соседнем государстве. Все государства региона объединяет одно: они граничат с Украиной, страной, находящейся в состоянии войны. Но у всех есть и то, чего нет у Республики Молдова: они не управляются PAS. Именно этот «особый фактор» объясняет, почему соседи восстановили экономику, а Молдова скатилась в рецессию".

Фото: соцсети Фото: соцсети.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше