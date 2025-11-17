"Когда оправдания превращаются в государственную политику: Спустя три года войны Республика Молдова остаётся единственной соседним с Украиной государством с экономикой в состоянии свободного падения.
Майя Санду и партия PAS сделали из «войны в Украине» универсальную мантру, которой объясняют любые потрясения: рост цен, блокировки, экономические провалы. На протяжении трёх лет звучат одни и те же механические оправдания, повторяемые до навязчивости: «идёт война», «сложный региональный контекст», «это не зависит от нас». Однако в какой-то момент реальность перестаёт поддаваться пропаганде, и цифры — включая данные МВФ становятся беспощадными, пишет экс-премьер Влад Филат.
Если уж война постоянно используется в качестве аргумента, логично проанализировать, как развивались экономики государств, граничащих с Украиной. И результаты оказываются разрушительными для PAS, полностью опровергая их удобный нарратив.
2022 год: год шока, Республика Молдова фиксирует самое глубокое экономическое падение.
В первый год войны среди всех семи соседей Украины лишь три страны зарегистрировали снижение ВВП: • Республика Молдова • Россия • Беларусь.
Россия — находящееся под жёсткими санкциями. Беларусь — прямой союзник, также серьёзно санкционированный. Молдова — страна вне конфликта, без санкций, без разрушенной инфраструктуры.
И всё же именно Республика Молдова демонстрирует самое резкое экономическое падение.
Если для России и Беларуси существуют очевидные объяснения, то спад в Молдове никак напрямую не связан с войной, а является следствием авантюрных решений власти: непрозрачных закупок газа, сомнительных контрактов, стремительного роста цен и полного отсутствия внятной экономической стратегии. «Война власти против собственных граждан» нанесла стране ущерб, превосходящий последствия войны у её границы.
2023−2024 годы: мир адаптируется, Республика Молдова остаётся в тупике.
После первоначального шока все государства в регионе приспосабливаются к новым условиям. Без исключений они выходят на траекторию экономического роста. Даже Польша — страна первой линии, принявшая миллионы беженцев и несущая огромную бюджетную нагрузку — демонстрирует уверенное восстановление.
Россия, несмотря на санкции, перестраивает экономику. Беларусь возвращается к позитивной динамике. Румыния, Словакия и Венгрия стабильно продвигаются вперёд.
Единственным исключением остаётся Республика Молдова.
В 2024 году, спустя три года войны у границы, ВВП Молдовы на 3,4% ниже уровня 2021 года — базового, довоенного. Ни одна другая страна, соседствующая с Украиной, не находится в минусе. Ни одна.
Это уже нельзя назвать «воздействием войны» — это системный провал управления.
МВФ подтверждает то, что правительство пытается скрыть.
Когда МВФ видит, что страны, находящиеся в состоянии реальной войны, показывают экономический рост, а страна, живущая в мирных условиях, стагнирует или падает, то необходимость приукрашивать ситуацию исчезает. Именно поэтому прогноз МВФ на 2025 год для Украины вдвое выше, чем для Республики Молдова.
В глазах международных экспертов Украина, несмотря на бомбардированные города, миллионы беженцев и разрушенную инфраструктуру, демонстрирует большую экономическую дисциплину и способность к реформам, чем Молдова под управлением PAS.
Заключение.
После трёх лет, в течение которых PAS объясняла любые неудачи «войной в Украине», правда становится очевидной: страна, находящаяся под обстрелами, имеет прогноз роста, вдвое превышающий прогноз для страны, которая перекладывает вину на войну в соседнем государстве. Все государства региона объединяет одно: они граничат с Украиной, страной, находящейся в состоянии войны. Но у всех есть и то, чего нет у Республики Молдова: они не управляются PAS. Именно этот «особый фактор» объясняет, почему соседи восстановили экономику, а Молдова скатилась в рецессию".
Фото: соцсети Фото: соцсети.