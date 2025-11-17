После трёх лет, в течение которых PAS объясняла любые неудачи «войной в Украине», правда становится очевидной: страна, находящаяся под обстрелами, имеет прогноз роста, вдвое превышающий прогноз для страны, которая перекладывает вину на войну в соседнем государстве. Все государства региона объединяет одно: они граничат с Украиной, страной, находящейся в состоянии войны. Но у всех есть и то, чего нет у Республики Молдова: они не управляются PAS. Именно этот «особый фактор» объясняет, почему соседи восстановили экономику, а Молдова скатилась в рецессию".