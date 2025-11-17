В Иркутской области собрали рекордный урожай овощей

Сельхозпроизводители Иркутской области собрали 35,6 тысяч тонн овощей открытого грунта — это самый высокий показатель за последние пять лет. Валовой сбор превысил прошлогодний результат на 1,17 тысяч тонн. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
Большую часть урожая составила капуста — 20,3 тысяч тонн. Также собрано 7 тысяч тонн моркови, 4 тысячи тонн свеклы и 4,3 тысячи тонн репчатого лука. Урожайность овощных культур выросла на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольшие объемы производства приходятся на Иркутский район, где собрали 15,3 тысяч тонн капусты. Усольский район лидирует по сбору моркови и свеклы.
— Развитию овощеводства способствуют меры государственной поддержки. Так, в этом году на стимулирование увеличения производства овощей открытого грунта сельхозтоваропроизводителям направлено 5,4 млн рублей субсидий. Из них почти 4 млн из федерального бюджета, 1,4 млн — из областного, — отметил губернатор Игорь Кобзев.
Общий урожай зерновых и зернобобовых культур в области составил 654,6 тысяч тонн, технических культур — 165,3 тысяч тонн, картофеля — около 75,5 тысяч тонн.
