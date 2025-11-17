В Иркутской области собрали рекордный урожай овощей

Большую часть урожая составила капуста — 20,3 тысяч тонн. Также собрано 7 тысяч тонн моркови, 4 тысячи тонн свеклы и 4,3 тысячи тонн репчатого лука. Урожайность овощных культур выросла на 25% по сравнению с предыдущим периодом. Наибольшие объемы производства приходятся на Иркутский район, где собрали 15,3 тысяч тонн капусты. Усольский район лидирует по сбору моркови и свеклы.