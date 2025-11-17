Оренбургский онкодиспансер подтвердил свой сертификат качества

Оренбургский областной клинический онкологический диспансер прошел первый надзорный аудит системы менеджмента качества и подтвердил действие международного сертификата, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Улучшение качества оказания медицинских услуг соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Оценку проводила ведущий эксперт-консультант группы компаний Haensch Дарья Ника. Аудитор отметила слаженную командную работу и высокий уровень подготовки диспансера к проверке. Несоответствий требованиям выявлено не было.
В ходе аудита была проанализирована деятельность всех подразделений, включая лаборатории, отделения ультразвуковой и радионуклидной диагностики, радиотерапии, дневной стационар, реанимацию и поликлинику.
В диспансере в 2024 году стартовала разработка системы менеджмента качества. Сотрудники изучали требования к своей работе, совершенствовали рабочие процессы. В результате они смогли подтвердить действие международного сертификата качества. Отметим, что Оренбургский онкодиспансер остается единственным государственным медицинским учреждением области, внедрившим систему менеджмента качества на основе стандарта ISO 9001:2015. В России такой международный сертификат имеют лишь немногие медицинские организации, преимущественно федерального уровня.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.